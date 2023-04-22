Рязанцев считает, что у «Торпедо» есть шансы остаться в РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался относительно шансов автозаводцев остаться в высшем дивизионе чемпионата России.

Напомним, что сегодня московская команда потерпела поражение в матче 24-го тура РПЛ против «Химок» (2:4).

«Не хотелось бы думать о приближении вылета. У нас еще есть возможность остаться в РПЛ. Мы должны сконцентрироваться на оставшихся матчах и попытаться заработать максимальное количество очков. Если «Торпедо» вылетит, готов ли остаться в ФНЛ? У меня контракт до конца сезона. Все будем обсуждать уже после», — цитирует Рязанцева «Чемпионат».

«Торпедо» с 13 очками осталось на последнем месте в таблице РПЛ.

В следующем туре 30 апреля автозаводцы сыграют в гостях с «Сочи».