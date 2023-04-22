Калабрия заявил, что «Милан» мечтает о победе в Лиге чемпионов 

Фланговый защитник «Милана» Давиде Калабрия рассказал о целях команды в Лиге чемпионов на текущий сезон.

«Когда я только начинал заниматься футболом, моей мечтой уже был титул Лиги чемпионов. И в тот момент, когда ты в нескольких шагах от ее исполнения, ты снова думаешь только о победе. Безусловно, все игроки нашей команды мечтаем об этом», – - приводит слова Калабрии ITASportPress.

Напомним, что на стадии 1/4 финала турнира «Милан» в двухматчевом противостоянии одолел «Наполи» (1:0, 1:1). В полуфинале подопечные Стефано Пиоли сыграют с «Интером». Первая игра запланирована на 10 мая.