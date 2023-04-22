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Тукманов уверен, что «Торпедо» вылетит из РПЛ по итогам сезона 

Бывший президент черно-белых не видит предпосылок, чтобы команда осталась в высшей российской лиге. 
22 апреля 2023 17:27
автор: Глеб Шевяков

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с «Химками».

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Андрея Талалаева.

«В матче было допущено огромное количество ошибок с обеих сторон. Футболисты «Торпедо» ошибались чаще, поэтому и проиграли. Сама игра не впечатлила. Было много единоборств, соперники суетились и из-за этого возникали неоправданные ошибки. Грустно, но «Торпедо» не сможет спастись от вылета в первую лигу. Я считаю, что даже шансов на стыки уже не осталось. Не верю в это. Придется команде начинать все с чистого листа», – приводит слова Тукманова Metaratings.ru.

Добавим, что в данный момент «Торпедо» замыкает турнирную таблицу в РПЛ (16-е место), имея в своем активе 13 очков после 24 проведенных встреч.

источник: Metaratings.ru
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