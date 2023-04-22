Бубнов уверен в победе «Зенита» в матче с «Динамо»

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

«Мне кажется, что «Зенит» мотивирован на победу, так как хочет отомстить «Динамо» за вылет из Кубка России. Считаю, что команда тяжело восприняла это поражение. Кроме того, «Зениту» достаточно выиграть три следующие игры в чемпионате, чтобы стать чемпионом, а это веский повод, чтобы настроиться на эту встречу максимально серьезно. У «Динамо» в данный момент проблемы, команда выглядит нестабильно и выступала слабо в последних матчах», приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что в настоящее время «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков после 23-х матчей. «Динамо» занимает пятое место, имея в своем активе 39 очков.

Команды встретятся сегодня, 22 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча – 19:00 мск.