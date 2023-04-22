«Алания» вырвала победу в матче с «Шинником»

Футболисты владикавказской «Алании» победили ярославский «Шинник» в матче 28-го тура Первой лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Алании» принес гол, забитый Батразом Гурциевым на 90+4 минуте.

«Алания» набрала 48 очков и вышла на третье место в Первой лиге, опередив «Енисей», проигравший в субботу в Махачкале «Динамо». У «Шинника» 36 очков и 11-е место в турнирной таблице.

В 29-м туре 29 апреля «Шинник» сыграет на выезде с «Велесом», а 1 мая «Алания» примет тульский «Арсенал».