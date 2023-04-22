Три топ-клуба Серии А претендуют на защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра 

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересованы «Ювентус», «Милан» и «Интер». Сообщается, что команды Серии А намерены взять защитника манкунианцев в аренду с возможностью последующего выкупа.

Напомним, что выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Эрика тен Хага он сыграл 28 матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.