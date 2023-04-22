Тюкавин не сыграет за «Динамо» в матче против «Зенита»

«Зенит» и Московское «Динамо» объявили состав на очный матч 24-го тура РПЛ.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Ренан, Кузяев, Барриос, Клаудиньо, Малком, Кассьерра

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Майсторович, Даса, Кутицкий, Фомин, Захарян, Нгамале, Макаров, Смолов.

Отметим, что форвард москвичей Константин Тюкавин пропустит игру по решению медицинского штаба.

Напомним, что сине-бело-голубые лидирует в чемпионате с девятиочковым отрывом. Команда Славиши Йокановича находится на пятой позиции с отставанием от третьего места в шесть очков.