«Брайтон» готов продать Макаллистера за 60 млн евро

«Брайтон» готов выручить с потенциальной продажи хавбека Алексиса Макаллистера не менее 60 млн евро.

Как сообщает TyC Sports, на 24-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед и «Ливерпуль».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Челси» хочет подписать Макаллистера, чтобы создать связку с другим аргентинцем Энцо Фернандесом. Полузащитники вместе выиграли чемпионат мира 2022 года.

В текущем сезоне Макаллистера провел 29 матчей, в которых отметился десятью голами и двумя результативными передачами.

Контракт аргентинца с «Брайтоном» рассчитан до конца июня 2025 года.