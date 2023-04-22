«Барселона» находится в шаге от подписания Карраско 

Нападающий «Атлетико» Янник Карраско близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отметим, что у каталонского клуба есть право приобрести 29-летнего футболиста за 20 миллионов евро в конце нынешнего сезона.

Главный тренер сине-гранатовых Хави восхищен игрой бельгийца.

«Карраско является футболистом высокого класса. У него отличная работоспособность, он способен закрывать весь левый фланг. Он трудолюбивый, вовлечённый и щедрый», – приводит слова Хави итальянских инсайдер в своих соцсетях.

Добавим, что в нынешнем сезоне в составе «Атлетико» он принял участие в 36 матчах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до лета 2024 года.