Финалист Кубка России «Акрон» крупно проиграл «Нефтехимику» в матче Первой лиги

Нижнекамский «Нефтехимик» разгромил тольяттинский «Акрон» в гостевом матче 28-го тура Первой лиги. В ворота финалиста Кубка России (путь регионов) влетело три безответных мяча.

В составе победителей отличились Султан Джамилов (13-я минута), Константин Базелюк (40) и Вагиз Галиулин (78).

После 28 туров «Нефтехимик» набрал 39 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице ФНЛ, у «Акрона» 35 очков, команда располагается на 13-й строчке.

В 29-м туре 29 апреля «Акрон» сыграет на выезде с «Кубанью», а «Нефтехимик» примет «Балтику».