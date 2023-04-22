«Бавария» проиграла «Майнцу» и рискует потерять лидерство в таблице бундеслиги

«Бавария» на выезде уступила «Майнцу» в матче 29-го тура чемпионата Германии.
Встреча бундеслиги завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Бо Свенссона.
В составе победителей отличились Людовик Ажорк (65-я минута), Леандро Баррейро (73-я) и Аарон Кариколь (79-я).
Автором единственного гола «Баварии» стал Садион Мане (29-я).
Таким образом, команда Томаса Тухеля с 59 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. »Майнц» поднялся на шестую строчку, имея в своем активе 45 очков.
Отметим, что дортмундская «Боруссия», занимающая второе место с 57 очками, сегодня сыграет с «Айнтрахтом».
источник: «Советский спорт»