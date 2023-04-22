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Миранчук остался в запасе «Торино» на матч с «Лацио» 

Команды встретятся сегодня, 22 апреля на стадионе «Олимпико» в Риме.  
22 апреля 2023 18:18
автор: Глеб Шевяков

«Лацио» и «Торино» объявили стартовые составы команд на матч 31-го тура Серии А.

Отметим, что очная встреча пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало матча – 22:00 мск.

«Лацио»: Проведель, Хюсай, Романьоли, Патрик, Марушич, Луис Альберто, Весино, Сергей Милинкович-Савич, Сакани, Родригес, Андерсон

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Джиджи, Родригес, Илич, Линетты, Синго, Радоньич, Влашич, Санабрия.

Российский полузащитник «быков» Алексей Миранчук начнет матч со скамейки запасных.

Добавим, что на текущий момент «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 61 очко после 30 сыгранных матчей. «Торино» располагается на 11-й строчке с 39-ю очками.

источник: «Советский спорт»
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