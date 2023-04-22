Холанд выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на полуфинальный матч Кубка Англии

Полуфиналисты Кубка Англии «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» опубликовали стартовые составы.

«Манчестер Сити»: Ортега, Уокер, Аканджи, Лапорт, Серхио Гомес, Гюндоган, Бернарду Силва, Грилиш, Хулиан Альварес, Марез, Холанд.

«Шеффилд Юнайтед»: Фодерингем, Ахмедходжич, Иган, Робинсон, Бэлдок, Берге, Норвуд, Флек, Лоу, Ндиайе, Джеббисон.

В четвертьфинале команда Пепа Гвардиолы разгромила на своем поле «Бернли» со счётом 6:0, «Шеффилд Юнайтед» также в домашнем матче победил «Брэкберн» – 3:2.

Полуфинальная игра начнется в 18:45 по московскому времени. Во втором полуфинале в воскресенье сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион».