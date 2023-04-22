«Оренбург» на выезде оказался сильнее «Факела» в матче РПЛ

«Оренбург» на выезде оказался сильнее «Факела» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
В составе победителей отличились Александр Эктов, Брайан Мансилья и Кирилл Капленко. Хозяева ответили забитым мячом в исполнении Георгия Гонгадзе.
Таким образом, «Оренбург» с 36 очками располагается на восьмой позиции турнирной таблицы РПЛ. «Факел» находится на 14-й строчке, имея в своем активе 18 очков.
Чемпионат России
24-й тур
«Факел» – «Оренбург» 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 – 23 Эктов, 1:1 – 32, пенальти Гонгадзе, 1:2 – 45, пенальти Мансилья, 1:3 – 61 Капленко.
источник: «Советский спорт»