Шведский футболист «Ростова» Гигович не желает возвращаться в Россию

Шведский полузащитник Армин Гигович не хочет возвращаться в «Ростов» и надеется, что ФИФА продлит правило о приостановке контракта с российскими командами.

«ФИФА примет окончательное решение в течение ближайших двух недель. Скорее всего, Гигович отправится в аренду еще на 1 год. Он не хочет возвращаться в Россию», - цитирует Sport24.ru агента футболиста Ферхата Чифчи.

Гигович проводит текущий сезон в аренде в датском «Мидтьюлланде», за который провел десять матчей и не отличился результативными действиями.

Контракт 21-летнего хавбека с «Ростовом» заключен до 30 июня 2025 года.