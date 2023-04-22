Рауль намерен покинуть «Реал» в конце текущего сезона

Главный тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес принял решение покинуть свою должность в резервном клубе «Реала» ближайшим летом. Об этом сообщает журналист Хосе Мануэль Морено в своих соцсетях.

Как утверждает источник, испанский тренер планирует продолжить тренерскую карьеру на более высоком уровне, поэтому не будет продлевать соглашение с королевским клубом. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что будучи игроком Рауль играл в составе «Реала» 16 лет. За свою карьеру в стане «сливочных» он трижды становился обладателем Лиги чемпионов и шесть раз завоевал чемпионство Испании.