«Волгарь» победил «Велес» и закрепился на пятой строчке турнирной таблицы в Первой лиге

Астраханский «Волгарь» победил московский «Велес» в домашнем матче 28-го тура Первой лиги со счетом 2:1.

У победителей отличились Данила Козлов (6-я минута) и Камиль Муллин (77). У гостей мяч на счету Ираклия Логуа (86).

«Волгарь» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, отставая на два очка от «Енисея», находящегося в зоне стыковых матчей. «Велес» с 28 очками находится на 15-й строчке.

В 29-м туре 29 апреля «Велес» примет «Шинник», а «Волгарь» отправится в Набережные Челны к КАМАЗу.