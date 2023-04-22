Камоции признал, что переходы европейских игроков в Россию невозможны в данный момент 

Известный футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением по поводу потенциальных трансферов игроков из Европы в Россию.

«Мне кажется, что провернуть такое в нынешней ситуации крайне затруднительно, практически нереально. К сожалению, политика выходит на первый план в спортивном мире», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что в марте прошлого года руководство ФИФА дало разрешение легионерам чемпионата России приостанавливать контракты с командами РПЛ по личной инициативе. Это правило действует до лета 2023-го года.