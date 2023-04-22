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Губерниев предположил, почему Клаудиньо отказался выступать за сборную России 

По мнению 48-летнего журналиста, иностранные футболисты играют за российские команды ради заработка. 
22 апреля 2023 19:10
автор: Глеб Шевяков

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ хавбека «Зенита» Клаудиньо о выступлении в составе национальной команды России.

«Это неудивительно. Другого никто и не ожидал услышать от него. Для легионеров Россия – всего лишь дойная корова. Налоги здесь платить приходится небольшие, а зарабатывать можно хорошие деньги», — приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Напомним, что в конце февраля текущего года Клаудиньо, а также его одноклубник Малком получили российские гражданства.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Сергея Семака он сыграл 25 матчей, забил три гола и отдал девять результативных передач.

источник: Sport24.ru
Губерниев предположил, почему Клаудиньо отказался выступать за сборную России 
По мнению 48-летнего журналиста, иностранные футболисты играют за российские команды ради заработка. 
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