Губерниев предположил, почему Клаудиньо отказался выступать за сборную России 

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ хавбека «Зенита» Клаудиньо о выступлении в составе национальной команды России.

«Это неудивительно. Другого никто и не ожидал услышать от него. Для легионеров Россия – всего лишь дойная корова. Налоги здесь платить приходится небольшие, а зарабатывать можно хорошие деньги», — приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Напомним, что в конце февраля текущего года Клаудиньо, а также его одноклубник Малком получили российские гражданства.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Сергея Семака он сыграл 25 матчей, забил три гола и отдал девять результативных передач.