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«Челси» и Почеттино обсуждают, когда тренер сможет возглавить клуб

В июле Маурисио Почеттино был уволен с должности главного тренера «ПСЖ».
22 апреля 2023 19:24
автор: Александр Поволоцкий

Продолжаются переговоры между руководством «Челси» и тренером Маурисио Почеттино

Как сообщает The Independent, лондонский клуб и 51-летний специалист обсуждают, когда тренер сможет приступить к работе. Это может произойти после окончания текущего сезона.

Кроме того, стороны приступили к обсуждению возможных трансферов, но это не является гарантий того, что аргентинец возглавит «Челси». Переговоры с ним находятся на более продвинутой стадии, чем с другими претендентами на место главного тренера.

Еще одним кандидатом является бельгиец Венсан Компани, возглавляющий «Бернли».

источник: The Independent
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