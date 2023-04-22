«Челси» и Почеттино обсуждают, когда тренер сможет возглавить клуб

Продолжаются переговоры между руководством «Челси» и тренером Маурисио Почеттино

Как сообщает The Independent, лондонский клуб и 51-летний специалист обсуждают, когда тренер сможет приступить к работе. Это может произойти после окончания текущего сезона.

Кроме того, стороны приступили к обсуждению возможных трансферов, но это не является гарантий того, что аргентинец возглавит «Челси». Переговоры с ним находятся на более продвинутой стадии, чем с другими претендентами на место главного тренера.

Еще одним кандидатом является бельгиец Венсан Компани, возглавляющий «Бернли».