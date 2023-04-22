Президент «Баварии» Хайнер прокомментировал поражение команды от «Майнца»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер подвел итоги матча 29-го тура Бундеслиги с «Майнцем» (1:3).

«Наша игра целиком провалилась, когда счет стал 1:1. Футболисты команды были растеряны. В первом тайме преимущество было за нами, но нам не удалось забить второй гол и матч был упущен», – приводит слова Хайнера журналист Патрик Штрассер в своих соцсетях.

Добавим, что после поражения «Бавария» по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе 59 очков. На второй строчке располагается дортмундская «Боруссия» с 57 очками, которой сегодня, 22 апреля предстоит сыграть против «Айнтрахта».