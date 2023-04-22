Стадион в Калининграде будет подсвечиваться в зависимости от результатов игры «Балтики»

Стадион «Калининград» будет использовать подсветку, чтобы рассказать о результатах игры команды «Балтики», лидирующей в Первой лиге, и имеющей все шансы, чтобы вернуться в Российскую премьер-лигу, сообщает калининградский ресурс «Спорт. День за днем».

По данным источника, для подсветки выбрано три цвета. Зеленый цвет будет означать, что «Балтика» победила, синий, что сыграла вничью, а красный расскажет о поражении. Правда, «Балтика» в этом сезоне проиграла лишь в первом туре розыгрыша, а затем уже 26 матчей подряд не знает поражений.

«Балтика» с 54 очками лидирует в турнирной таблице Первой лиги. В субботу калининградская команда примет «Уфу» в матче 28-го тура.

Стадион «Калининград» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года.