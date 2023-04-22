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Мирзов заявил, что уход Гогниева пошел на пользу «Химкам»

По словам 29-летнего хавбека, тренерская перестановка дала импульс команде. 
22 апреля 2023 19:42
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов поделился мнением о победе команды в матче 24-го тура чемпионата Росиии с «Торпедо».

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Андрея Талалаева.

«Результата добились, поэтому можно попытаться сохранить прописку в РПЛ. Сейчас в команде все настроены, чтобы добиваться результатов всеми силами. Смена тренера напрашивалась, так как смена тренера всегда дает импульс. Появляются другие эмоции у игроков. Результат есть, значит все к лучшему. Однако с Гогниевым мы расстались нормально, по доброму. Просто при его руководстве я не совсем понимал свою роль», – приводит слова Мирзова Metaratings.ru.

Добавим, что в данный момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после 24 матчей.

В следующем туре чемпионата красно-черные отправятся в гости к «Локомотиву» (30 апреля).

источник: Metaratings.ru
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