«Зенит» обыгрывает «Динамо» после первого тайма матча РПЛ, благодаря голу Малкома с пенальти

В Санкт-Петербурге завершился первый тайм матча 24-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Зенитом».

Счет после первых 45 минут - 1:0 в пользу хозяев поля.

В компенсированное время Малком реализовал пенальти после нарушения правил со стороны полузащитника «Динамо» Муми Нгамале.

Добавим, что на данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55очков. Команда Славиши Йокановича (39) находится на пятой позиции с отставанием от третьего места в шесть очков.