Тухель – о поражении «Баварии»: Такое ощущение, что игроки уже сыграли 70 матчей и пресытились

Главный тренер «Баварии» подвел итоги встречи с «Майнцец» (1:3) в рамках 29-го тура чемпионата Германии.

«После того, как соперник начал действовать активнее и оказывать давление, мы потеряли контроль над игрой. Просто не смогли выступать в том же темпе. У нас действительно есть проблемы. Складывается ощущение, что футболисты уже провели 70 матчей за сезон и всем пресытились. Выглядят очень устало», - приводит слова Тухеля Sky Sports.

Добавим, что в настоящий момент «Бавария» по-прежнему лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 59 очков.

На второй строчке располагается дортмундская «Боруссия» с 57 очками, которой сегодня, 22 апреля предстоит сыграть против «Айнтрахта».