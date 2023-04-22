Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери установил рекорд АПЛ

Сегодня, 22 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Англиии «Брентфорд» - «Астон Вилла». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Как отмечает Opta, главный тренер бирмингемского клуба Унаи Эмери установил рекорд АПЛ. «Астон Вилла» забила во всех 19 матчах АПЛ с момента назначения испанского специалиста на должность главного тренера.

Это самая продолжительная серия в истории Премьер-лиги, ранее ни одной другой команде не удавалось забивать в 19 матчах АПЛ подряд после смены тренера.