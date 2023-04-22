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Генеральный директор «Баварии» Кан раскритиковал команду после поражения от «Майнца»

Мюнхенцы уступили со счетом 1:3.
22 апреля 2023 20:20

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан дал комментарий после порадения своей команды от «Майнца» (1:3) в Бундеслиге.

«Кошмарный второй тайм! Какая из этих команд хочет стать чемпионом Германии? С такой игрой выиграть Бундеслигу будет очень сложно», - приводит слова функционера журналист Патрик Штрассер.

Добавим, что в настоящий момент «Бавария» по-прежнему лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 59 очков.

На второй строчке располагается дортмундская «Боруссия» с 57 очками, которой сегодня, 22 апреля предстоит сыграть против «Айнтрахта».

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