«Манчестер Сити» благодаря хет-трику Мареза победил «Шеффилд» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» дома победил «Шеффилд» со счетом 3:0 в полуфинале Кубка Англии.

За команду Хосепа Гвардиолы хет-триком отличился Рияд Марез, забив на 43-й, 61-й и 66-й минутах матчах: первый гол - результат реализованного пенальти.

Таким образом, «горожане» стали первым финалистом Кубка Англии.

Напомним, что во втором полуфинале сыграют «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии

Полуфинал

«Манчестер Сити» (Манчестер) - «Шеффилд Юнайтед» (Шеффилд)

Голы: Марез, 43 (пен.), 61, 66