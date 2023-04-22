«Манчестер Сити» благодаря хет-трику Мареза победил «Шеффилд» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» дома победил «Шеффилд» со счетом 3:0 в полуфинале Кубка Англии.
За команду Хосепа Гвардиолы хет-триком отличился Рияд Марез, забив на 43-й, 61-й и 66-й минутах матчах: первый гол - результат реализованного пенальти.
Таким образом, «горожане» стали первым финалистом Кубка Англии.
Напомним, что во втором полуфинале сыграют «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии
Полуфинал
«Манчестер Сити» (Манчестер) - «Шеффилд Юнайтед» (Шеффилд)
Голы: Марез, 43 (пен.), 61, 66
источник: «Советский спорт»