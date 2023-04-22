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Дубль Малкома принес «Зениту» победу над «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ 

Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. 
Дубль Малкома принес «Зениту» победу над «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ 
22 апреля 2023 20:55
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Футболисты «Зенита» на своем поле оказались сильнее «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу питерцев.

В составе домашней команды дубль оформил бразильский форвард Малком (45+1-я, 68-я минуты), один забитый мяч на счету полузащитника Андрея Мостового (87). За гостей гол забил хавбек Даниил Фомин (80).

Таким образом, «Зенит» набирает 58 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» располагается на пятой строчке с 39-ю очками.

РПЛ

24-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (1:0)

Голы: Малком, 45+1, 86. Мостовой,87 – Фомин, 80

источник: «Советский спорт»
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