Дубль Малкома принес «Зениту» победу над «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ 

Футболисты «Зенита» на своем поле оказались сильнее «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу питерцев.
В составе домашней команды дубль оформил бразильский форвард Малком (45+1-я, 68-я минуты), один забитый мяч на счету полузащитника Андрея Мостового (87). За гостей гол забил хавбек Даниил Фомин (80).
Таким образом, «Зенит» набирает 58 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» располагается на пятой строчке с 39-ю очками.
РПЛ
24-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (1:0)
Голы: Малком, 45+1, 86. Мостовой,87 – Фомин, 80
источник: «Советский спорт»