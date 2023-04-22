Бензема и Винисиус выйдут в стартовом составе «Реала» на матч с «Сельтой»

«Реал» и «Сельта» объявили стартовые составы команд на матч 30-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 22 апреля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало матча – 22:00.

«Реал»: Куртуа, Тчуамени, Рюдигер, Милитао, Начо, Себальос, Вальверде, Камавинга, Асенсио, Бензема, Винисиус.

«Сельта»: Вильяр, Васкес, Тапиа, Унаи, Галан, Солари, Вейга, Бельтран, де ла Торре, Аспас, Сеферович.

Напомним, что на данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 62 очка. «Сельта» идет 12-й с 36-ю очками.