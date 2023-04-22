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«Рубин Ялта» пройдет аттестацию для вступления во Вторую лигу 

Крымская команда договорилась о будущем лицензировании с представителями Футбольной национальной лиги.
22 апреля 2023 21:24
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Рубина Ялты» подписало документ о прохождении процедуры аттестации с главами Футбольной национальной лиги, чтобы получить возможность выступать во Второй лиге.

«Договор с ФНЛ подписан и сейчас мы заняты подготовкой к лицензированию. Команда прогрессирует и у нас есть потенциал для дальнейшего развития. Наш стадион находится в хорошем состоянии и соответствует современным стандартам. А у команды есть фанаты, которые получают удовольствие от просмотра футбола. Для клуба и города это станет новым шагом для развития. В этом заинтересована администрация, а также наши спонсоры. Уверен, что мы добьемся вступления», — приводит слова президента крымского клуба Кирилла Шапошникова «Чемпионат».

Добавим, что «Рубин Ялта» существует с 2009 года. Ранее команда выступала в Премьер-лиге Крымского футбольного союза.

источник: Чемпионат.com
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