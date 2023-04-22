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Йоканович назвал причину поражения «Динамо» в матче с «Зенитом»

Московская команда уступила своему сопернику со счетом 1:3. 
22 апреля 2023 21:39
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России, в котором его команда потерпела поражение от «Зенита» со счетом 1:3.

«Не думаю, что «Зенит» сегодня был гораздо сильнее нас. Моменты были у обеих команд. Однако ошибки, которые мы допустили в ситуациях с первыми двумя пропущенными голами стоили нам результата. Третий гол был забит в наши ворота за счет индивидуального мастерства игрока «Зенита». Поэтому можно сказать, что сегодняшний результат закономерен», – приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

Добавим, что в настоящее время «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 39 очков. «Зенит» занимает первое место, набрав 58 очков после 24 проведенных встреч.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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