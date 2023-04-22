Головин не сыграет за «Монако» в матче с «Лансом» из-за болезни

Российский полузащитник Александр Головин не примет участие во встрече 32-го тура чемпионата Франции против «Ланса». Об этом сообщает «Чемпионат».

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 22 апреля на стадионе «Боллар-Делелис». Начало матча - 22:00 мск.

По информации источника, 26-летний хавбек не появится на поле в составе красно-белых в виду своего плохого самочувствия. Пропускающего матч футболиста из-за болезни заменит Исмаил Якобс.

Добавим, что Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне за команду Филиппа Клемана он сыграл 40 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.