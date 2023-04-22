Тренер «Динамо» Йоканович потребовал уважения от судей после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, за что получил желтую карточку в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

Эпизод произошел в конце первого тайма.

«Претензии к судьям по ходу матча? С моей стороны не было претензий. Это вопрос взаимного уважения. Я хотел задать вопрос по одному решению. Но лайнсмен отмахнулся. Я требую уважения к себе. Человек не может себя настолько неуважительно вести. Так относиться к тренеру. Можно так относиться к своему сыну, если есть причина. Но я не высказывал неуважительных слов к рефери. Я не приемлю такого отношения к себе», - приводит «Чемпионат» слова наставника.

«Зенит» набрал 58 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» располагается на пятой строчке с 39-ю очками.

В следующем туре «Динамо» 28 апреля примет «Факел», «Зенит» на следующий день сыграет в гостях против «Крыльев Советов».