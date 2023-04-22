Орещук заявил, что Захарян перерос уровень РПЛ 

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру полузащитника команды Арсена Захаряна в матче 24-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3).

«Ему уже пора уходить. Он перерос РПЛ, необходимо срочно уезжать, а иначе, в следующем сезоне мы будем наблюдать не за подающим надежды игроке, а за совершенно обычным футболистом. Жаль, что он так и не поехал играть в Англию. Ему нужно развиваться, здесь у него не осталось мотивации выступать», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Добавим, что Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2021 года. В текущем сезоне за бело-голубых он сыграл 31 матч, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.