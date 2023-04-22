ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Орещук заявил, что Захарян перерос уровень РПЛ 

47-летний агент призвал хавбека «Динамо» перейти в более сильный чемпионат.   
22 апреля 2023 22:11
автор: Глеб Шевяков

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру полузащитника команды Арсена Захаряна в матче 24-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3).

«Ему уже пора уходить. Он перерос РПЛ, необходимо срочно уезжать, а иначе, в следующем сезоне мы будем наблюдать не за подающим надежды игроке, а за совершенно обычным футболистом. Жаль, что он так и не поехал играть в Англию. Ему нужно развиваться, здесь у него не осталось мотивации выступать», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Добавим, что Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2021 года. В текущем сезоне за бело-голубых он сыграл 31 матч, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
«Зенит» ответил вратарю «Динамо» Лещуку, который танцевал после победы над соперником в Кубке России
Сине-бело-голубые ответили победой в чемпионате.
22.04.2023 22:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Капитан «Динамо» поблагодарил свою команду за игру против «Зенита»
Бело-голубые уступили в гостевом матче РПЛ.
22.04.2023 22:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
Орещук заявил, что Захарян перерос уровень РПЛ 
47-летний агент призвал хавбека «Динамо» перейти в более сильный чемпионат.   
22.04.2023 22:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Динамо» Йоканович потребовал уважения от судей после матча с «Зенитом»
Наставник бело-голубых получил желтую карточку.
22.04.2023 22:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
Головин не сыграет за «Монако» в матче с «Лансом» из-за болезни
Головин не сыграет за «Монако» в матче с «Лансом» из-за болезни
Ранее россиянин был включен в заявку монегасков на матч 32-го тура Лиги 1. 
22.04.2023 21:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семак стал вторым тренером в истории «Зенита» по числу побед
Накануне петербургский клуб обыграл «Динамо» (3:1).
22.04.2023 21:51
Футбол
Йоканович назвал причину поражения «Динамо» в матче с «Зенитом»
Московская команда уступила своему сопернику со счетом 1:3. 
22.04.2023 21:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» близок к приобретению 18-летнего вингера «Бенфики»
Португалец присоединится к лондонскому клубу в июле.
22.04.2023 21:30
Футбол
Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» и возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии
Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» и возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии
До конца чемпионата осталось пять туров
22.04.2023 21:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика