Капитан «Динамо» поблагодарил свою команду за игру против «Зенита»

Капитан «Динамо» Даниил Фомин дал комментарий после поражения от «Зенита» (1:3) в 24-м туре РПЛ.

«Очень расстроены. Мы смогли отыграть один мяч, но ошиблись — и в итоге 3:1. Надо работать на тренировках больше, ещё усерднее. По ощущениям игра была довольно равная. Сами себе «привезли» пенальти, а дальше сыграло исполнительское мастерство. Пришлось отыгрывать два мяча, но нам этого не удалось, к сожалению. Хочу поблагодарить всю команду, что не бросили играть во втором тайме. Считаю, что вторую половину игры мы провели достойно», - приводит «Чемпионат» слова Фомина.

«Зенит» набрал 58 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» располагается на пятой строчке с 39-ю очками.

В следующем туре «Динамо» 28 апреля примет «Факел», «Зенит» на следующий день сыграет в гостях против «Крыльев Советов».