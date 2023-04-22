Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» и возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии

Дортмундская «Боруссия» в домашнем матче 29-го тура Бундеслиги победила «Айнтрахт» со счетом 4:0.

В составе «шмелей» забивали Джуд Беллингем (19-я минута), дважды Дониелл Мален (24, 66) и Матс Хуммельс (41).

Таким образом, клуб из Дортмунда набрал 60 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Германии, обойдя на одно очко «Баварию». Команда из Франкфурта осталась с 42 очками девятой.

В следующем туре «Боруссия» 28 апреля сыграет в гостях с «Бохумом», «Айнтрахт» на следующий день примет «Аугсбург».

Бундеслига

29-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» (Франкфурт) - 4:0 (3:0)

Голы: Беллингем, 19; Мален, 24; 66, Хуммельс, 41