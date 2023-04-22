Семак заявил, что у «Зенита» нет цели выиграть золото РПЛ конкретно в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, насколько важно команде завоевать чемпионство РПЛ в матче со «Спартаком».

«Это не имеет никакого значения. Наше внимание приковано к следующему матчу, нам необходимо провести грамотную подготовку, чтобы обыграть «Крылья Советов» в следующем туре», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Добавим, что «Зенит» в настоящее время лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 58 очков после 24-х матчей. 29 апреля подопечные Сергея Семака отправятся в гости к «Крыльям Советов» в Самару. Игра со «Спартаком» запланирована на 7 мая.