«Третий гол засосали». Мостовой - о победе «Зенита» над «Динамо»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые обыграли московское «Динамо» (3:1).

«Взбодрил ли гол Фомина? Создали интригу сами себе. Необязательный совершенно гол. У Кассьерры был момент, еще были моменты, и раньше можно было заканчивать игру. Пока не всегда так получается. Хорошо, что закатили гол. Засосали, как мне сказали в раздевалке ребята», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

В составе победителей дубль оформил бразильский форвард Малком (45+1-я, 68-я минуты), один забитый мяч на счету полузащитника Андрея Мостового (87). За гостей гол забил хавбек Даниил Фомин (80).

Таким образом, «Зенит» набирает 58 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» располагается на пятой строчке с 39-ю очками.