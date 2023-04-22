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Наумов считает, что «Локомотив» ожидает напряженный матч с ЦСКА 

Московское дерби пройдет в воскресенье, 23 апреля на «ВЭБ Арене» в Москве. 
Наумов считает, что «Локомотив» ожидает напряженный матч с ЦСКА 
22 апреля 2023 23:10
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура РПЛ между красно-зелеными и ЦСКА.

«Нас ожидает очень напряженное и сложное противостояние. ЦСКА не даст себя легко обыграть, они сейчас мотивированы, потому что сражаются за тройку лучших в чемпионате. У них остаются шансы, чтобы завоевать серебро. Перед «Локомотивом» конкретных задач не стоит, однако это дерби, в котором всегда есть «напряженка». Победа в таких матчах принципиальная, здесь не нужно дополнительной мотивации», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Добавим, что очная встреча ЦСКА и «Локомотива» состоится завтра, 23 апреля в Москве. Начало матча 19:30 по московскому времени.

источник: «РБ-Спорт»
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