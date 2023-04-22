«Реал» обыграл «Сельту» благодаря голам Асенсио и Милитао 

Футболисты «Реала» дома нанесли поражение «Сельте» в матче 30-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, за которых забитыми мячами отличились полузащитник Марко Асенсио (42-я минута) и защитник Эдер Милитао (48).

Таким образом, королевский клуб набирает 65 очков и по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Отрыв «Барселоны» от команды Карло Анчелотти составляет восемь очков, учитывая игру в запасе у сине-гранатовых.

«Кельты» располагаются на 12-й строчке, имея в своем активе 36 очков.

25 апреля «Реал» отправится в гости к «Жироне», а «Сельта» 26 апреля сыграет дома с «Эльче».

Ла Лига

30-й тур

«Реал» (Мадрид) – «Сельта» (Виго) – 2:0 (1:0)

Голы: Асенсио, 42. Милитао, 48.