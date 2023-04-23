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Месси встретится с представителями «Аль-Хиляля» для обсуждения трансфера

Контракт аргентинца с французским клубом истекает в конце текущего сезона.
Месси встретится с представителями «Аль-Хиляля» для обсуждения трансфера
23 апреля 2023 08:57
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси в ближайшее время встретится с представителями «Аль-Хиляля».

Как сообщает в соцсетях журналист Руди Галетти, стороны встретятся для обсуждения трансфера 35-летнего футболиста. Беседа пройдет на следующий день после матча парижского клуба с «Лорьяном».

Отмечается, что «Аль-Хиляль» хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола. Лионелю планирует платить около 400 миллионов евро в год.

В текущем сезоне нападающий провел 27 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 15 передач.

источник: «Советский спорт»
Месси встретится с представителями «Аль-Хиляля» для обсуждения трансфера
Месси встретится с представителями «Аль-Хиляля» для обсуждения трансфера
Контракт аргентинца с французским клубом истекает в конце текущего сезона.
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