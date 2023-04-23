Месси встретится с представителями «Аль-Хиляля» для обсуждения трансфера

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси в ближайшее время встретится с представителями «Аль-Хиляля».

Как сообщает в соцсетях журналист Руди Галетти, стороны встретятся для обсуждения трансфера 35-летнего футболиста. Беседа пройдет на следующий день после матча парижского клуба с «Лорьяном».

Отмечается, что «Аль-Хиляль» хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола. Лионелю планирует платить около 400 миллионов евро в год.

В текущем сезоне нападающий провел 27 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 15 передач.