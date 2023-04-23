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Резиуан Мирзов: Все видят таблицу — «Химкам» важно было выиграть, чтобы оторваться от «Торпедо»

В следующем туре подмосковный клуб на выезде сыграет с «Локомотивом» 30 апреля.
23 апреля 2023 10:42
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов отреагировал на победу команды в матче 24-го тура РПЛ с «Торпедо».

Игра завершилась победой подмосковной команды со счетом 4:2.

«Все видят таблицу — важно было выиграть, чтобы оторваться от «Торпедо» и приблизиться к тем, кто выше нас. Андрей Викторович Талалаев накричался. Так накричался, что без голоса остался», — цитирует Мирзова «Чемпионат».

Отметим, что команда Талалаева набрала 17 очков и подобралась к зоне переходных матчей на расстоянии одного очка.

источник: Чемпионат.com
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