Резиуан Мирзов: Все видят таблицу — «Химкам» важно было выиграть, чтобы оторваться от «Торпедо»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов отреагировал на победу команды в матче 24-го тура РПЛ с «Торпедо».

Игра завершилась победой подмосковной команды со счетом 4:2.

«Все видят таблицу — важно было выиграть, чтобы оторваться от «Торпедо» и приблизиться к тем, кто выше нас. Андрей Викторович Талалаев накричался. Так накричался, что без голоса остался», — цитирует Мирзова «Чемпионат».

Отметим, что команда Талалаева набрала 17 очков и подобралась к зоне переходных матчей на расстоянии одного очка.