«Урал» – «Ростов». Бикфалви выйдет в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова» на матч 24-го тура чемпионата России.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Бикфалви, Влут, Ранджелович

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко

«Урал» с 25 очками занимает 11-е место в таблице РПЛ. На счету «Ростова» 46 очков и вторая позиция.