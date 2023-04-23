«Урал» – «Ростов». Бикфалви выйдет в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова» на матч 24-го тура чемпионата России.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи
«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Бикфалви, Влут, Ранджелович
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко
«Урал» с 25 очками занимает 11-е место в таблице РПЛ. На счету «Ростова» 46 очков и вторая позиция.
источник: «Советский спорт»