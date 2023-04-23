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Спортивный директор «Факела» считает, что арбитр ошибся, отменив гол в матче с «Оренбургом»

Матч обслуживала бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым.
23 апреля 2023 11:48
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный директор «Факела» высказался относительно отмененного гола команды в матче 24-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

Напомним, что игра в воронеже завершилась поражением хозяев со счетом 1:3.

На 53-й минуте матча судья Рафаэль Шафеев после вмешательства видеоассистентов Артема Любимова и Николая Еремина и просмотра видеоповторов зафиксировал фол хозяев в атаке и отменил их гол.

«Считаю, что отмененный гол «Факела» — ошибка арбитра. Подавать запрос в ЭСК РФС? Какой смысл. Я надеюсь, что у нас компетентные органы все видели и без нас вынесут решение этому судье, который в принципе недостоин судить РПЛ. Так понимаю, что он не так много судил и не будет больше», – цитирует Котова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Оренбург» занимает восьмое месте в таблице с 36 очками. «Факел» занимает 14‑ю строчку с 18 очками.

источник: «Спорт-Экспресс»
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Спортивный директор «Факела» считает, что арбитр ошибся, отменив гол в матче с «Оренбургом»
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