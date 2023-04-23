Полузащитник «Крыльев Советов» Соколов станет игроком «Локомотива» ближайшим летом

Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов сообщил о том, что перейдет в «Локомотив» в летнее трансферное окно.

Отметим, что сейчас 20-летний футболист выступает на правах аренды за «Пари Нижний Новгород».

«Зимой писали, что после «Пари НН» летом окажусь в «Локомотиве»? Я думаю, что на Transfermarkt всё уже есть. Так и есть, что транзитом через «Пари НН» в «Локомотив», — приводит «Чемпионат» слова Соколова

Всего в текущем сезоне Соколов принял участие в трех играх, не отметившись результативными действиями.