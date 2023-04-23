Дзюба рассказал, как воспринимает критику в свой адрес 

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился мнением о своем выступлении в РПЛ в текущем сезоне.

«Я просто ловлю кайф. Забавно, когда я вернулся в чемпионат России многие говорили, что я уже сбитый летчик и недостоин выходить в старте, а после того, как начинаешь забивать, люди меняют мнение, утверждая, что в лиге просто соперники никакие. Смешно все это и удивительно. Сначала – слабый футболист, ничего не можешь, а потом – просто нет достойных противников. Однако критика есть всегда. Злые языки не могут молчать», – приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года. В текущем сезоне в составе красно-зеленых он принял участие в восьми матчах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.