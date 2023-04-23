«Это будет очень большая потеря». Данни - о возможном уходе Малкома из «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказался относительно потенциального ухода из команды нападающего Малкома.

Напомним, что бразилец сделал дубль в матче с «Динамо» и возглавил гонку бомбардиров. В активе Малкома 18 голов.

«Очень верю в уход Малкома. Это будет очень большая потеря для «Зенита», потому что он очень хороший игрок и качественный футболист! Тем интереснее будет посмотреть, что «Зенит» будет делать в течение года, чтобы сохранить Малкома и других иностранных игроков», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Данни.

Отметим, что Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Всего за сине-бело-голубых он отыграл 105 матчей, забил 37 голов и отдал 24 результативных передачи. Его контракт истекает в конце сезона-2026/27.