ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Это будет очень большая потеря». Данни - о возможном уходе Малкома из «Зенита»

В конце февраля футболист получил российский паспорт.
«Это будет очень большая потеря». Данни - о возможном уходе Малкома из «Зенита»
23 апреля 2023 12:59
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказался относительно потенциального ухода из команды нападающего Малкома.

Напомним, что бразилец сделал дубль в матче с «Динамо» и возглавил гонку бомбардиров. В активе Малкома 18 голов.

«Очень верю в уход Малкома. Это будет очень большая потеря для «Зенита», потому что он очень хороший игрок и качественный футболист! Тем интереснее будет посмотреть, что «Зенит» будет делать в течение года, чтобы сохранить Малкома и других иностранных игроков», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Данни.

Отметим, что Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Всего за сине-бело-голубых он отыграл 105 матчей, забил 37 голов и отдал 24 результативных передачи. Его контракт истекает в конце сезона-2026/27.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Барселона» намерена вернуть нападающего «Челси» Обамеянга
Также футболистом сине-гранатовых может стать другой футболист лондонского клуба - Нголо Канте.
23.04.2023 13:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Пари НН» — «Крылья Советов». Писарский выйдет в стартовом составе гостей
В матче первого круга самарский клуб выиграл со счетом 2:1.
23.04.2023 13:13
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Канчельскис рассказал, почему стоит разрешить продажу пива на стадионах
Канчельскис рассказал, почему стоит разрешить продажу пива на стадионах
По словам 54-летнего специалиста, нужно брать пример с Европы, где алкогольные напитки во время матчей не являются проблемой. 
23.04.2023 13:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Это будет очень большая потеря». Данни - о возможном уходе Малкома из «Зенита»
«Это будет очень большая потеря». Данни - о возможном уходе Малкома из «Зенита»
В конце февраля футболист получил российский паспорт.
23.04.2023 12:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Шиннике» заявили, что Евсеев обвинил игрока команды в поражении от «Алании» из-за эмоций
Руководство ярославского клуба планируют провести встречу с главным тренером, чтобы разобраться в ситуации. 
23.04.2023 12:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Полузащитник «Крыльев Советов» Соколов станет игроком «Локомотива» ближайшим летом
Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.
23.04.2023 12:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дзюба рассказал, как воспринимает критику в свой адрес 
Дзюба рассказал, как воспринимает критику в свой адрес 
По словам форварда «Локомотива», он лишь старается наслаждаться игрой в футбол. 
23.04.2023 12:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА – «Локомотив». Где смотреть прямую трансляцию матча 24-го тура РПЛ
ЦСКА – «Локомотив». Где смотреть прямую трансляцию матча 24-го тура РПЛ
Игра на домашней арене армейцев пройдет 23 апреля.
23.04.2023 11:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Спортивный директор «Факела» считает, что арбитр ошибся, отменив гол в матче с «Оренбургом»
Матч обслуживала бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым.
23.04.2023 11:48
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика