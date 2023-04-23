В «Шиннике» заявили, что Евсеев обвинил игрока команды в поражении от «Алании» из-за эмоций

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков поделился мнением о послематчевом интервью наставника команды Вадима Евсеева после поражения от «Алании» (0:1) в рамках 28-го тура Первой лиги.

Отметим, что ранее 47-летний специалист обвинил одного из своих футболистов в проигрыше, назвав того «разгильдяем». Сообщается, что, скорее всего, речь идет об Александре Галимове.

«Задайте вопрос Вадиму Валентиновичу, кого он имел в виду. В команде мы на данное высказывание никак не отреагировали. Сегодня хотим провести с ним беседу и обсудить это происшествие. Мне кажется, что Вадим Валентинович просто сказал сгоряча, на эмоциях, потому что не успел отойти после поражения. Необходимо все обговорить с тренером, пока никаких изменений в составе и тренерском штабе не планируется», — приводит слова Кулкаов «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент «Шинник» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 36 очков.