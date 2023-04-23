«Пари НН» — «Крылья Советов». Писарский выйдет в стартовом составе гостей

В воскресенье, 23 апреля, в Нижнем Новгороде пройдет матч 24-го тура чемпионата РПЛ между «Пари НН» и «Крыльями Советов».

Команда объявили стартовые составы на встречу, которая начнется в 14.00 по московскому времени.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Рыбчинский, Соколов, Михайлов, Майга, Сулейманов, Янсане.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зуев, Бабкин, Гарре, Цыпченко, Писарский.

Добавим, что хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками, а самарский клуб располагается на 12-й строчке. У «Крыльев» 25 очков.